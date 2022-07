Riigigümnaasium mõtleb kooli katusele mesilaspered tuua

«See on põnev teema, mille meie õpilane ette võttis. Minu seisukoht koolijuhina on, et see on täiesti võimalik, ma ei näe absoluutselt mingisugust takistust. Ainukene asi, mis ilmselgelt tuleb läbi rääkida, on juriidiline pool Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsiga ja ka teatud ohutusnõuded,» kinnitas kooli direktor Ivo Visak, selgitades, et võib-olla peab mesilaste tulles hankima täiendavalt näiteks EpiPene, kui kellelgi peaks tekkima allergiline reaktsioon.