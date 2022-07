Võrtsjärves jäi kaluri võrku 170-sentimeetrine säga

Säga saadakse kätte üldse harva ning ega neist väga palju teada olegi. Seepärast on teadlasedki juba jõudnud hiigeluimelise üle vaadata. Et säga on teise kategooria kaitsealune liik, oleks tulnud ta pärast püüdmist vabastada. Koni püütud kala oli paraku juba oma otsa leidnud, seetõttu nimetas kalur seda mõneti õnnelikuks ja mõneti õnnetuks juhtumiks. Ta arvas, et kala oli mõrda sisse ujunud ega saanud sealt viimaste päevade tuulte ja tormide tõttu enam välja.