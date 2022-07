INTERVJUU ⟩ Haiglasüsteemi analüüsija: lähitulevikus saaksid väikehaiglatest kogukonnahaiglad

Mis seis on Eestis haiglatega?

Praegu on haiglavõrk üldiselt heas seisundis, kuna Eesti oli edukas oma eelmise haiglavõrgu arengukava elluviimisel: tehti suuri struktuurimuudatusi, ka planeerimisel ja paiknemisel. See on erinevus meie naaberriikidest – Eesti tegi radikaalsed muudatused juba 20 aastat tagasi ära. See tähendab, et haiglad on infrastruktuuri mõttes täiesti rahuldavas või isegi heas seisus.

Teatavaid probleeme on. Näiteks mõnes haiglas ei vasta liiga paljud palatid tänapäeva kriteeriumitele. Seal ei ole kahekohalised, vaid isegi neljakohalised palatid, osas on lausa veel rohkem kohti. Tänapäeval ei ole see vastuvõetav. Väikesed palatid aitavad vähendada haiglasisest nakkust, mis on haiglates kõige suurem oht.

Kas selliseid suuri palateid on rohkem maakondades või linna haiglates?