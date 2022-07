Zelenskõi taunis Medvedevi avaldust viimsest kohtupäevast

«Täna tehti Venemaalt järjekordne mitte väga kainemeelne avaldus Ukraina väidetava »kohtupäeva« kohta. Sellist hirmutamist ei võta tõsiselt muidugi keegi. Aga vaadake, kui küüniline aeg on seda öelda täna ehk järjekordsel aastapäeval, mil Venemaa hävitas Malaisia reisilennuki. Selles terrorirünnakus hukkus 298 inimest, kelle seas 80 last. Ohvriteks olid kümne erineva riigi kodanikud,» rääkis Zelenskõi.

«Täna õhtul kella seitsmese seisuga on Venemaa Ukraina vastu kasutanud juba üle 3000 tiibraketi. Suurtükkide ja muude mürskude arvu, mida meie riigi ja rahva vastu kasutati, on võimatu kokku lugeda. Aga kindlasti on võimalik kõik ära lugeda ja välja tuua. Vene sõjakurjategijad kohtu ette. Iga kaastööline. Kõik, kes vastutavad terrori eest. Kõige eest, mis on toimunud 144 päeva kestnud sõja ja ülejäänud kaheksa aasta jooksul. Seda tehakse,» oli president veendunud.