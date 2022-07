Zelenskõi avaldas rahuolematust seoses Nord Streami arengutega

«Loomulikult arutasime koostööd ja ma tänasin peaministrit ja Kanadat toetuse eest. Kuid eraldi rõhutasin, et ukrainlased ei aktsepteeri kunagi Kanada otsust seoses Nord Streami turbiiniga, mis otsustati Saksamaale üle anda sisuliselt sanktsioonide režiimi rikkudes. Siin ei ole küsimus ainult turbiinis. See on sanktsioonide täitmise küsimus. Kui praegu on üks rikkumine, siis on ainult aja küsimus, millal neid tuleb juurde. Venemaa teeb seda meelega ning kasutab gaasiga väljapressimist ja sanktsioonide rikkumise provotseerimist,» seletas Zelenskõi.