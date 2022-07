INTERVJUU ⟩ Jaak Juske: iga mälestusmärk kannab mingit sõnumit

Eestis on veel üsna palju punamonumente, aga Rakvere linn on näidanud head eeskuju nende teisaldamisel. Kuidas te ajaloolase, muinsuskaitsja ja poliitikuna sellele tegevusele vaatate ja miks on see nii kaua aega võtnud?

Iga mälestusmärk kannab mingit sõnumit. Ja kui see sõnum on Eesti riigi vastane, siis on teisaldamine igal juhul põhjendatud, seda enam, kui tegemist on haudadega. Lahkunute koht on kalmistul, mitte keset linna või mujal, kus rahvas ringi liigub.

Kas meil on palju hauda tähistavaid punamonumente või on enamasti tegemist n-ö sümboolse postiga, millega okupatsioonivõimud märgistasid vallutatud territooriumi?