Zelenskõi tänas Ukraina lipuga Mariupoli tänavatele tulnud meest

«Täna levitasid uudistekanalid fotot Mariupolist pärit mehest, kes väljus linna tänavatele Ukraina lipuga. Ta läks draamateatri hoone jäänuste juurde, mille Vene väed hävitasid. See oli väga julge. Ja ma tahan teda selle teo eest tänada,» ütles president.

Zelenskõi märkis, et see mees on üks paljudest ukrainlastest, kes ootavad Ukraina naasmist ega nõustu mingil juhul okupatsiooniga.