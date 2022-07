Hiidlased tahavad Narva tanki endale. Raik: kes keda provotseerib?

Hiidlased saatsid kaitseministeeriumile kirja 12. juulil. Kuna ministeerium juhtis tähelepanu, et monumendi omanik on Narva linnavalitsus, saatis muuseumi juhatuse liige Ain Tähiste teisipäeva hommikul samasisulise kirja Narva linnavalitsusele.

«Tahkuna militaarmuuseumis on juba ekspositsiooni osana väike monumendipark,» kirjutas Tähiste oma kirjas. «Üsna pea saab see lisa – vähemasti teise maailmasõja Emmaste ühishaua obelisk leiab oma koha meie monumendipargis. Perspektiivis on Tahkunasse võimalik rajada nõukogudeaegsete militaarmonumentide üle-eestiline ekspositsiooniala, muuseumi territoorium on selleks piisavalt suur.»