Tallinna haridusameti juhiks saab senine Saksa gümnaasiumi direktor

«Kaarlit hinnatakse heade koostööoskuste ja erialase pädevuse tõttu, mida ilmestab näiteks tema juhitud kooli – Tallinna Saksa Gümnaasiumi – töötajate kõrge rahulolu oma tööga. Koolijuhina on ta väga hästi kursis ka sellega, millised on haridusasutuste ootused haridusametile ja usun, et see on edasisele koostööle kindlasti kasuks,» märkis Belobrovtsev.