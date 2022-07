Tervisepoliitika hall kardinal naaseb ministeeriumi

Nimelt tõi vastne tervise- ja tööminister Peep Peterson (SDE) 54-aastase tervishoiuametniku enda juurde nõunikuks. Varem – nii koroonapandeemia ajal kui ka enne seda – tervisepoliitika halliks kardinaliks tituleeritud Jesse täidab seega lünga, mis minister Petersoni pädevuses võib tekkida: kuigi Peterson on olnud haigekassa nõukogu liige, on ta ametiühingute keskliidu pikaajalise juhina spetsialiseerunud pigem just tööturu teemadele.