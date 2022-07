Sügiseni aitab Eesti mereala seirata rahvusvaheline droonipatrull

Eestis paikneb õhusõiduk koos meeskonnaga Saaremaal, praeguste plaanide järgi kuni septembri lõpuni. PPA mereturvalisuse grupi juhi Marge Kohtla sõnul pakub see suurepärast võimalust mereala seiramiseks, mis toetab juba olemasolevat mereseire süsteemi, PPA laevu, väiksemaid veesõidukeid ning PPA õhusõidukeid.

«Meil on hea kogemus sarnase teenuse kasutamisest eelmisel aastal, kui droon paiknes Hiiumaal. Selleks et tihendada piirkondlikku koostööd Soome ja Lätiga, oleme sel aastal drooni asukohta muutnud ning teeme missiooni vältel ka piiriüleseid lende, et koostöös naaberriikidega veel nutikamalt ja operatiivsemalt mereturvalisust tagada,» rääkis Kohtla.