Eesti ajalooline purjelaev Runbjarn jõudis Pariisi

Teekonnal tehti peatusi Gotlandil, Kielis, Rotterdamis ja Brüsselis. Reisi lõppsihiks on Gammalsvenskby (Vanarootsi) küla Ukrainas, mille asutasid 1782. aastal Hiiumaalt lahkuma sunnitud rootslased. Ajaloolise reisi eesmärk taas kokku siduda vanad rannarootsi sidemed ning panna kõlama tänapäeval oluline sõnum Ukraina, Eesti ja Euroopa sidemete kohta.

Reis on jagatud kümnepäevasteks etappideks, Pariisis lõppes ekspeditsiooni kolmas etapp. Reis on kulgenud plaanitult, kuigi raskusi on valmistanud Euroopat räsiv kuumalaine. Edasi liigutakse mööda kanaleid ja jõgesid kuni Budapestini, kus talvitutakse.