ILMAPROGNOOS ⟩ Sooja ilma jagub veel mõneks päevaks

Homme on Eesti kohal väike kõrgrõhuala ja lisandub soojemat õhku. Öö hakul ulatuvad loodetuule puhangud põhjarannikul veel kuni 12 m/s, päevaks tuul nõrgeneb ja on muutlik. Õhutemperatuur jääb öösel 9-14 soojakraadi piiresse, vaid rannikul on kohati sooja 17 kraadi. Päeval tõuseb temperatuur 23-28 soojakraadini, rannikul on kohati veidi jahedam.

Ülehomme eemaldub kõrgrõhuala aeglaselt itta. Öö ja ennelõuna on sajuta, kuid pärastlõunal suureneb saartel ja läänerannikul hoovihma ja äikese võimalus. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel 11-17 soojakraadi, päeval aga 25-30. Vaid meretuulele avatud rannikul on õhutemperatuur veidi madalam.

Laupäeval võib Läänemerelt meile jõuda väike madalrõhulohk, sellisel juhul sajab öösel kohati. Päeval võib samuti mitmel pool hoovihma sadada ning on äikest. Samas on võimalik, et kõrgrõhuala osutub tugevamaks ja erilist sadu oodata pole. Öösel puhub nõrk, päeval mõõdukas edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on öösel 13-18 kraadi, päeval aga 19-23 kraadi. Ida-Eestis kerkib õhutemperatuur kuni 26 kraadini.