Vene kodanikelt relvade ärakorjamine pole nii lihtne, kui paistab

Kuni aga relvaseadust pole muudetud, jätkub kõik vanaviisi. See tähendab, et PPA ei tee loa taotlejatel kodakondsuse põhjal vahet ja vaenulike riikide kodanikele isegi ei viidata, et koalitsiooni plaani tõttu pole mõtet enam luba teha. PPA arendusosakonna politseileitnant Riita Proosa rõhutas siiski, et iga relvaloa taotleja üle on põhjalik kontroll ja hiljem põhjalik järelevalve.