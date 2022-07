HIMARS laiendab Eesti löögirusika vaenlase territooriumile

«See ongi põhjus, miks me HIMARSid ostame. Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem on kirjeldanud oma sõjalistes nõuannetes, et just sellist efekti soovitab ta kaitseväe tugevdamiseks saavutada. Kui saame vastast tema oma territooriumil mõjutada, loob see tema jaoks operatsioonilise dilemma,» ütles kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm.