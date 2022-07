Zelenskõi: Venemaa plaanib Ukrainas katsetatut mujal Euroopas kasutada

Zelenskõi kutsus ühtlasi üles mitte lõpetama sanktsioonide survet Venemaale ja aitama Ukrainat relvadega.

«Kui me pöördume oma partnerite poole selle või teise palvega, selle või teise nõu või nõudega, siis see põhineb Ukraina kogemusel - sellel, mida meie oleme juba kogenud. Venemaa katsetab Ukrainas kõike, mis on rakendatav teiste Euroopa riikide vastu. See algas gaasisõdadest ja lõppes täiemahulise sissetungi, raketiterrori ja põletatud Ukraina linnadega,» hoiatas president.

«Selleks, et kellegi teisega seda ei juhtuks, on vaja võimalikult kiiresti tagada Ukrainas käegakatsutav ühine võit Venemaa üle,» rõhutas Zelenskõi.

Uniani andmetel tõdes Zelenskõi varem, et Ukrainal on rahvusvaheliste partneritega õhutõrjesüsteemide hankimiseks küll kokkulepped, kuid «vaja on hoopis teistsugust kiirust ja kaitse ulatust».

USA kaitseminister Lloyd Austin ütles varem päeval, et USA uus sõjalise abi pakett Ukrainale, millest teatatakse hiljem sel nädalal, sisaldab veel nelja raketiheitjat HIMARS.

«See hõlmab veel neli HIMARS-it, täiustatud raketiraketiheitjat, mida ukrainlased väga tõhusalt kasutavad ja mis on lahinguväljal nii palju muutnud. See hõlmab ka raketiheitjate laskemoona ja suurtüki komplekte,» ütles Austin kolmapäeval, avades neljandat kohtumist Ukraina kaitse siderühmaga.

Minister tõi välja, et alates Brüsseli kohtumisest on USA lubanud Ukrainale julgeolekuabi anda enam kui 2,6 miljardi dollari ulatuses. Austin kinnitas, et USA jätkab ajaloolise tasemega julgeolekuabi andmist, et aidata Ukrainal end kaitsta.