USA: Ukraina sunnib Hiinat mõtlema Taiwanisse tungimise hinna üle

Burnsi sõnul on Hiina on «rahutu» vaadates Venemaa viis kuud kestnud sõda Ukrainas.

CIA juht märkis, et Hiina on arvatavasti Ukrainas toimuvat vaadates täheldanud, et «kiireid ja otsustavaid võite ei pruugi isegi ülekaaluka jõuga saavutada». Burnsi sõnul on Hiina tõenäoliselt samuti õppinud, et peab kontrollima inforuumi ja tegema kõik endast oleneva kaitsmaks oma majandust võimalike sanktsioonide vastu.