Zelenskõi: Ukraina valmistab ette otsuseid Euroopa elus osalemiseks

«Tšehhi on Euroopa Liidu eesistujariik ja seetõttu meie jaoks eriliselt oluline. Selle kuue kuu jooksul peame astuma elementaarseid samme, et valmistuda läbirääkimiste alustamiseks Ukraina Euroopa Liidu liikmelisuse üle,» lisas president.

«Põhiteemade hulgas oli Ukraina rahaline toetamine. Valmistume järgmiseks Ukraina ja Euroopa Liidu tippkohtumiseks, aga ka meie riigi institutsionaalseks tugevdamiseks teel ühendusse. Peagi võib sellega seoses olla olulisi uudiseid - me valmistame ette mõningaid ajaloolisi otsuseid meie osalemiseks ühtse Euroopa elus,» rääkis president.

«Hea meel, et olen lõpuks ometi koos oma kalli ametivenna Jan Lipavskýga tagasi Ukrainas. Kohutav on vaadata, mida Venemaa jõhker agressioonisõda selle kauni riigi ja rahvaga on teinud. Jätkame Ukraina kõrval seismist,» kirjutas Schallenberg muu hulgas sotsiaalmeedias.