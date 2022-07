Kalevi jalaväepataljon sai uue ülema

«Kalevi jalaväepataljoni ülemaks olemine on andnud väga väärtusliku kogemuse. Soovin pataljoni isikkooseisule jõudu ja jaksu edaspidiseks, sest väljaõpe ei lõpe kunagi,» ütles kolonelleitnant Ain Tiidrus. «Olen rahul, et väeosa võtab üle major Sibul, kes on väga kogenud ja igati sobilik pataljoni juhtima. Soovin talle edu uuel ametikohal.»