Karise õigusnõunik: ministri ametisse mittenimetamiseks peavad olema äärmiselt kaalukad põhjused

«Ma ei kommenteeriks seda konkreetset ametisse nimetamist, kuid mainiks vaid seda, et Vabariigi Presidendil peavad olema äärmiselt kaalukad põhjused, et mõnd ministrikandaati mitte ametisse nimetada,» kommenteeris Kalmo.

Kalmo sõnul on isegi väidetud, et presidendil puudub õiguslik võimalus seda mitte teha. «Mina leian, et selline võimalus on olemas, kuid eeskätt juhul, kui minister kujutaks endast ohtu riigi julgeolekule või midagi sama kaalukat. Seega ei saa teha ühegi ministri ametisse nimetamisest järeldust, et president kiidab selle nimetamise isiklikult heaks või peab seda poliitiliselt otstarbekaks.»