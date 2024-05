Kantsler: valitsuse kärpeplaan jätab enamiku pensionäridest vaesusse

Vaesuse ja ebavõrdsuse näitajad on meil viimastel aastatel halvenenud, jääme siin alla ka Euroopa Liidu keskmisele. Nii on vaesuses ja tõrjutuses elavate inimeste osakaal kasvanud 25,2 protsendini (ELi keskmine 21,6) ning suurimas vaesusriskis on vanemaealised. Euroopa Liidu kõrgeim inflatsioon (2022. aastal Eestis 19,4 ja ELis 9,2 protsenti) on mõjutanud majapidamiste suutlikkust toime tulla. Eestil on keeruline saavutada 2030. aastaks võetud eesmärki vähendada vaesuses ja tõrjutuses elavate inimeste arvu 39 000 võrra, sest just nii palju on selliste inimeste arv tegelikult kasvanud, jõudes 2022. aastal 332 000ni.