«Oleme otsustanud, et vähemalt sügiseni jäävad asjad nii, nagu need on. Me monitoorime liikluses toimuvat iga päev ja praegu kõik sujub. Kui vastu sügist hakkavad probleemid tekkima, proovime neid käigupealt väikeste muudatuste abil lahendada. Aga kui olukord läheb kriitiliseks, siis võib-olla tuleb mõni asi tagasi muuta,» ütles abilinnapea Andrei Novikov Postimehele.