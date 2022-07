Võrtsjärve hiidsäga ootavad ees uuringud

Postimees uuris loodushoiu keskuse kalateadlaselt Meelis Tambetsilt, kuidas on üldse võimalik ühel kalal nii suureks kasvada.

Tambetsi sõnul asub hiljuti Võrtsjärvest püütud säga suuruse poolest Eesti kalade hulgas silmapaistval kohal. Ta lisas, et kirjanduses on meie teistest mageveekaladest suurema säga pikkuseks pakutud 50–150 sentimeetrit ja kaaluks kuni 40 kilo. «Sägale on evolutsioon kehamõõtudes kätte mänginud väga head kaardid,» nentis Tambets. «Eriti soodsates oludes võib ta kasvada lausa mitme meetri pikkuseks.»