Kohus karistas kanepiga kaubelnud noori mehi tingimisi vangistusega

Erinevate ainete puhul on ka oht, et keegi muudab nende koostist, mistõttu ei tea tarbija kunagi, mida ta päriselt tarbib ja kuidas see tervist mõjutab. «Selline tegevus teenib kurjategijate huve, kuid kuritegevus, eriti inimeste tervise arvelt, ei tohi olla kasumlik,» lausus Kalda.

Vanemprokurör Maarja Germann lisas, et varem karistamata mehed said pika katseajaga tingimisi vangistused ehk võimaluse edaspidi seaduskuulekalt vabaduses elada. «Noortel tasub põhjalikult mõelda, kas narkootikumide müümine on ikka lihtne viis raha teenida või on tegemist äärmiselt vastutustundetu ja riskantse kuritegevusega, millega vahele jäädes ootab ees kriminaalkaristus, saadud tulust ilma jäämine ja kopsaka menetluskulu tasumine. Kui rikkumine on tõsisem või korduv, võib ees oodata isegi kuni 15 aasta pikkune vanglakaristus,» manitses Germann.