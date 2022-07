LUUBI ALL ⟩ Kuidas väljas söömisest sai luksus

Üks Lore bistroo omanikest Kristjan Peäske lausub, et veisesisefilee on terviklik toit, mis ei nõua juurde mingeid friikartuleid. Lore bistroo olla nimelt «kolme käigu koht», kus klient peaks kontseptuaalselt tahtma valida endale menüüst ka eelroa (5.50–14 eurot) ja magustoidu (8–13 eurot). Need, kelle rahakott seesuguste hindade peale end kortsu ehmatab, ei einesta ilmselt ei Noblsessneri kail ega ka hotelli Telegraaf elegantses Tchaikovskys, kus «veisefilee veisesaba confit’ga, kartuli-porrukreemi, sibulapüree ja Madeira Demi-Glace kastmega» eest küsitakse 31 eurot; ei NOAs, kus «Uruguai erefort veise antrekoot rohelise spargli, kartulikreemi ja béarnaise kastmega» maksab 39 eurot, ega Glorias, kus fleur de sel-aurukartuli, pähklivõi ja peterselli seltsis pakutava merikeele eest tuleb välja käia 44 eurot.