SÕJARAUD ⟩ NATO vs. Venemaa hävitajad

Eesti õhuväe sihitajad on juhtinud ka Poola Nõukogude päritolu hävitajaid. Näiteks kolmanda põlvkonna Poola Su-22 hävituspommitajatel ei ole isegi radarit ja neid peab täielikult raadio teel juhendama. Suhhoide pilootide olukorrateadlikkus on palju väiksem.

NATO vs. Venemaa

NATO Euroopa riikidel on üle 1800 neljanda/viienda põlvkonna hävitaja, millest kõige enam on esindatud F-16 (29 protsenti) ja Eurofighter (23 protsenti). Venemaal seevastu on kolmanda/neljanda põlvkonna hävitajaid ligi 900. USA-l on vastavaid hävitajaid rohkem kui Euroopas ja Venemaal kokku. Lennukite pärast NATO muretsema ei pea.

Venemaa kohta on täpseid arve raske välja tuua. Venemaa küll väidab, et tal on lennukeid palju, aga keegi ei tea täpselt, kui palju neist on konserveeritud või kui palju kasutatakse varuosadeks. Lisaks on Ukraina sõjavägi viimasel ajal kõvasti harvendanud Venemaa lennuparki.

Venemaa on arendanud ka viienda põlvkonna hävitaja. Su-57 varghävitajat on toodetud seni vaid 16 tükki, millest vaid kuus on seeriatoodetud. Võrdluseks: analoogset F-35 hävitajat on USA tootnud nii endale kui liitlastele üle 800.

Hävitajate tootmise juures on nende arv tähtis näitaja. Nende arendamine on nii kallis, et ühe eksemplari tootmiskulud hakkavad mõistlikuks muutuma alles umbes pärast kolmesajandat lennukit. Isegi näiteks Hiina, kes samuti toodab viienda põlvkonna hävitajaid, ei ole sellele arvule veel ligilähedale jõudnud.