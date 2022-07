ÕHUKAITSE ⟩ Teraskuppel kaitseb väikest ja rikast riiki

Iisrael on väike ja kitsas riik (21 671 km2 , idast läände laiusega kuni 115 km), millel ei ole kaitseks strateegilist sügavust – mida lähemal on vaenujõud piirile, seda lühem eelhoiatusaeg rünnaku tõrjumiseks jääb.

Iisraeli ümber on eranditult riigid, mille elanikkonnast enamik tahaks näha juudiriigi kadumist. Riik on ka pidevas hübriidsõjas palestiinlaste terrorirühmitustega. Ja kuna peaaegu iga hommik algab Iisraelis sellega, et mõni terrorirühmitus on järjekordse raketi valmis saanud ja hommikuse tervitusena Iisraeli pihta teele läkitanud, pole ka mingi ime, et Iisrael on otsinud võimalust end selliste rünnakute eest kaitsta.

Mida tõhusam eelhoiatus, seda rohkem on aega ohtudele reageerida. Küsimus on ennekõike selles, et tõrjeraketid pole just odavad.

End tõestanud kaitsekilp

Kippat Barzel (i.k Iron Dome, e.k Teraskuppel) on süsteem, mille said 2011. aastal valmis Iisraeli relvatootjad Rafael Advanced Defence Systems ja Israel Aerospace Industries. Selle eesmärk on võtta juba lennust alla raketid, mis riigi pihta nelja kuni seitsmekümne kilomeetri kauguselt teele on saadetud. See on ilmselt ka üks kõige tõhusam lähimaa õhutõrjesüsteem maailmas.