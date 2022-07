Tallinn jätkab üleminekut gaasibussidele

Tallinna transpordijuhid leiavad, et muretsemiseks pole põhjust ja üleminek diiselbussidelt gaasibussidele jätkub plaan järgi. Paldiski sadamas seisab praegu mitukümmend Tallinna Linnatranspordi (TLT) värvides bussi, aga need pole mitte uued gaasibussid, vaid vanad diiselbussid, mis maha müüakse.

Uued Solarise gaasibussid jõuavad Tallinna sel nädalal mööda maanteed. «See on valmistajatehase mure, kuidas bussid siia jõuavad. Meie asi on vaid bussid TLT territooriumil vastu võtta. Seejärel tuleb neile paigaldada erinevaid seadmeid ja alles seejärel hakkavad need liinile minema,» rääkis abilinnapea Andrei Novikov (KE).