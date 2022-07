FOTOD ⟩ Kaitsealuse trammiskulptuuri restaureerimistööd on lõpusirgel

2019. aastal võeti Kurismaa ainus avalikus ruumis asuv skulptuur riikliku kaitse alla ning tänavu tellis Tallinna linnaplaneerimise amet selle uuendamise. «See võeti Temnikova-Kasela galerii ettepanekul mälestisena kaitse alla. Töötasin siis ka ise muinsuskaitseametis ja mäletan milline õhin ning konsensus selle teose unikaalsuse osas valitses ning seda enam on nüüd hea meel, et objekt korda saab,» meenutas abilinnapea Madle Lippus sotsiaalmeedias.

Tallinna trammi-objekt on Eesti heli- ja kineetilise kunsti teerajaja Kaarel Kurismaa installatsioon, mis valmis 1993. aastal ning avati trammiliikluse 105. aastapäeval. Objekti üldine vorm on säilinud, koostöös autoriga on muudetud algset värvilahendust. Originaalis sini-puna-valgetes toonides telliskividest, betoonist ja metallist ehitatud teos värviti kunstniku kavandi järgi 2008. aastal sini-kollaseks. Tööle annab kineetilise lisaväärtuse kuullaagritele toetuv tuulelipp.