PERSOON: ÕHUVÄE ÜLEM RAUNO SIRK ⟩ Eesti elu peab olema kaitsmist väärt

Mida meie peame tegema?

NATO peab aru saama, et löök võib tulla väga suurelt ja just õhust. Järelikult peavad NATO liitlased end selleks valmis panema. Venemaa on oportunistlik ja kui talle tundub, et keegi on nõrk, siis ta ründab.

Täppismoon on neil ju Ukrainas ära kulutatud. Huvitav millega nad ründavad?

Jah, täppismoon on neil otsakorral ja lähiaastakümnetel ei ole nad võimelised seda ka arvestatavas koguses tootma. Samas me ei saa käed rüpes istuma jääda ja loota, et neil on seal midagi otsas. Vene arsenalides on väga palju pomme ja rakette veel alles. Ja nagu näha, on Kremlis seda arutut tahtmist maailma vallutada.

Isegi robustsete ja lollide pommidega õhuvägi võib tekitada Eestile suure kahju, kõnelemata ballistilistest ja tiibrakettidest.

Õnneks on valitsus langetanud targa otsuse osta Eestile keskmaa õhutõrje.

Õhutõrje on vaid õhukaitse üks alamelemente. Eestil on õhukaitse terviksüsteemist olemas väga head ja väljaarendatud elemendid. Juhtimine ja õhuseire on meil olemas. Meil on aktiivsensorid ja passiivsensorid. Radarid on mobiilsed ja võimelised ellu jääma. Meil on lennubaas, kus saab paikneda. Hetkel on puudu aktiivne maapealne õhutõrje.

Meie lühimaa õhutõrje Mistralid ei lähe vist päris õhutõrjena arvesse?