Tüli töökoha pärast lõppes Viimsis tulistamisega

Tallinna piirkonna politseipatrullid said mullu 18. oktoobril kõrgendatud prioriteediga väljakutse: Viimsi vallas Miiduranna sadama lähedal asuvasse metallitöötlusettevõttesse tungis mees, kes tulistas püstolist mitu lasku. Sündmuskohale kihutanud politseipatrullid leidsid eest verise peaga töötaja, kelle jutust selgus, et tulistaja on samas ettevõttes töötav Vitali, kellega tal tekkis tüli koristamata töökoha pärast.