SÕJARAUD ⟩ NATO liikursuurtükid löövad kaugemalt, kiiremini ja täpsemalt

Torniga relvasüsteemidel kasutatakse sarnaseid lahendusi ja see on neil ka läbivaks jooneks, muu hulgas meeskonnaliikmete paiknemisel ja nende tööülesannetes.

Lääne päritolu liikursuurtükid on kasutajasõbralikumad ja ergonoomilisemad, mis tagab meeskonnale paremad töötingimused ja seeläbi ka pikema töövõime. Eriti puudutab see soomukijuhte, kuna lääne päritolu liikursuurtükid on enamasti automaatkäigukastiga ja kangide asemel on juhil rool.

Moodne eelis lääne relvadel

Lisaks on lääne liikursuurtükkidel paremini läbimõeldud laadimis- ja juhtimismehhanism ning enamasti on neil suunamine ja tõstenurga seadmine täisautomaatne. Üks põhiline eelis lääne suurtükkidel on nende standardsus laskemoona osas, mis on enamasti ristkasutatav, kuna enamik lääne suurtükkide ja laskemoona tootjaid järgivad ballistiliste tingimuste standardit (JBMoU – Joint Ballistic Memorandum of Understanding), mis tagab ühesugused laskemoona ja relvaraua ehituslikud põhimõtted.

Ühe üsna uue ja moodsaima eelisena on lääne liikursuurtükkidel olemas võimalus lasta mitu mürsku järjest selliselt, et kõik langevad samaaegselt sihtmärki (n-ö MRSI – Multiple Round Simultaneous Impact). See on tähtis tänapäeva suurtükiväeasjanduses, kuna võimaldab ühel relval teha praktiliselt mitme relva tööd, ehk olenevalt laskemoona koguse laskmisest MRSI meetodil suudab üks relv lasta kas ühe tulerühma (3 relva) või lausa tulepatarei (6 relva) ühekordse koguse.

VENE LIIKURSUURTÜKID

2S1 Gvozdika