Maas laiutav süstlahunnik tegi linlased murelikuks

Postimehe päringu peale vastas Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe täna varahommikul, et pilt on tõesti šokeeriv ja teeb murelikuks. «Teavitan sellest juhtumist ka piirkonna politseid. Kahjuks ei olnud postituse juures toodud asukoha aadressi, kuid info edastati kohe meie lepingupartnerile, kes läks kohale olukorda kontrollima ja üle vaatama,» selgitas Riibe. Linnaosavanema kinnitusel on süstlad nüüdseks koristatud. «Madara tänavat koristatakse regulaarselt, kuid see on esmakordne juhtum,» lisas ta.