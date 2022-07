Briti peaministrikandidaadid keskendusid teledebatis maksudele

Nädalapäevad kestnud tooride juhivalimine ametistlahkuva peaministri Boris Johnsoni väljavahetamiseks on muutunud üha ägedamaks ning mõlemad pooled on üksteise vastu üsna vihaselt sõna võtnud.

«Ma ei pea seda õigeks, ma ei arva, et see on vastutustundlik ja kindlasti ei ole see konservatiivne lähenemine,» sekkus Sunak, kui välisminister oma ettepanekuid üksikasjalikult kirjeldas.