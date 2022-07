VIDEO ⟩ Kesklinnas 115 kilomeetrit tunnis kihutanud juht püüdis politsei eest pääseda

«Nädalavahetusel kontrollis 31-aastane meesterahvas Tallinna kesklinnas, kas kõik tehasest kaasa pandud hobused on ikka alles. Katse keskel märkas juht, et tema saavutusi on seekord jäädvustamas ka vastava koolituse läbinud ja asjakohast mõõtetehnikat kasutavad ametnikud,» kirjeldas PPA postituses.

Seejärel proovis juht vastutusest kõrvale hiilida ja tegi üle trammitee ning äärekivide tagasipöörde. «Murphy seadus selle kohta, et kui midagi saab untsu minna, siis see ka läheb, kehtis ka seekord. Meile on teadmata, kas tagasipöördel ei töötanud Kitilt tuttav turbo boost-nupp või olid muud tehnilised põhjused, kuid sõiduautole sobimatu kõrgusega takistusraja ületamise harjutus lõppes seekord rehvipurunemisega,» nenditi kirjelduses.

Politsei kirjeldusel üritas juht rehvi kiirelt vahetada, kuid ametnikud leidsid ta siiski üles.

Esmaspäeval astus Audi juht Harju maakohtu ette: nüüd tuleb tal karistust kanda kinnipidamiskeskuses ning lisakaristusena võeti talt ära juhiluba.