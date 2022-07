Matsalu lahest leitud mudakrabi võib oluliselt muuta meie vee-elustikku

«Eelmisel nädalal toimus Keemu sadamas juba 29. korda Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi rannikukalastiku seire. Sel aastal sattus seirevõrkudesse krabi, täiesti uus liik Matsalu lahe jaoks – harilik rändkrabi ehk mudakrabi (Rhithropanopeus harrisii),» kirjeldas keskus, lisades, et see krabi elab looduslikult Atlandi ookeani rannikul Kanadast kuni Brasiilia põhjaosani.

Mudakrabi on väike ja võib kasvada kuni 2 sentimeetri laiuseks. Ta on rohekaspruun või oliivivärvi, sõrgade tipud on valged, sõrad on suuruselt ebavõrdsed ja erineva kujuga.