REPORTAAŽ ⟩ Vees kadunuks jäänud asjade otsija tõttab taas Männiku karjääri

Seekord toimub otsimine Männiku karjääris. Õhk on lämbe ja päike ere, kui Kamenik sukeldumisvarustuse selga paneb ja kinnitab külge tööriistad, millega vee all toimetada. Mehe sõnul on nähtavus vee all vahel peaaegu olematu ja seetõttu tuleb õigeid tööriistu enda küljest otsida pimesi. Ta lisab, et kõige kergem on midagi leida kas väga madalas või siis juba väga sügavas vees, kus on vähem taimi ja sodi.