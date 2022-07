Eesti kehtestas ansambli Ruki Vverh liikmetele sissesõidukeelu

«Venemaa igal võimalusel ründab Ukrainat ja jätkab tapatalguid, et püüda saavutada oma põhjendamatuid eesmärke Ukrainas ja see on vastuvõetamatu,» kommenteeris Reinsalu. Turismi- ja lõbureisid Venemaa kodanikele ei ole tema hinnangul põhjendatud: «Eriti selles kontekstis Venemaa artistide vastuvõtmine, kes käivad Venemaa poolt okupeeritud Ukraina piirkondades okupantide toetuseks kontserte andmas.»