Kohus ei vabastanud Pätsi monumendi kiviraidurit vanglast

Kohus leidis, et Kurvitsa puhul on endiselt olemas oht, et ta paneb alkoholi kuritarvitanuna toime kuriteo, ja jättis ta vangistusest tingimisi enne tähtaega vabastamata. Määrus ei ole veel jõustunud ja sellele saab esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul.

Pätsi muuseumi juht Trivimi Velliste on Õhtulehele öelnud, et rääkis mälestusmärgi autoritega ning töö skulptuuri kallal jätkub kava kohaselt. Kuju peaks valmima augustis õigeks ajaks. «Küsimuses oli vaid üks abitööline, kes töölt kõrvaldati,» ütles ta. «Abilisi on aga rohkem kui üks. Lisaks autorid ise.» Töö tähtaeg on 3. august.