Maria Zahharova Vene ansambli keelamisest: Eesti valis vabaduse, kuid jõudis diktatuurini

«Peame esitama küsimuse, mis on Eestil valesti? Kui riik tunneb enda üle uhkust ja räägib kultuurisidemetest, samas on kellelgi on keelatud selles riigis esineda, on selle riigiga midagi valesti,» vahendas Vene uudisteagentuur RIA Novosti Zahharova sõnu.