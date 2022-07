Väitsime, et politseipatrull käis fikseerimas Tootsi talus naabruskonnas lastud ilutulestiku tõttu hukkunud hobuse surma. See ei vasta tõele. Samuti väitsime, et hobuse omaniku ja naabrite vahel oli kokkulepe sõlmitud kahjude hüvitamiseks. Ka see ei vasta tõele.