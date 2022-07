Tallinna kesklinna liigirikkust aitavad hoida oaasid

Suuremad oaasid on tähistatud kolmekeelsete infotahvlitega, millelt huviline leiab peale lühiselgituse ka QR-koodid, mille kaudu saab lugeda lisainfot oaasidel leiduvate taimede, putukate ja lindude kohta. Sellesama teabe leiavad huvilised ka Kesklinna valitsuse kodulehelt.

«Parkide käidavamad osad on jätkuvalt niidetud, kuid linnalooduse mitmekesisuse tagamiseks oleme inimeste aktiivsematest käiguteedest eemale jätnud oaase, kus loodus ennast taastada ja ravida saab,» ütles Kesklinna vanema asetäitja Nikita Groznov. «Neil aladel kasvavad taimed meelitavad ligi mitmesuguseid putukaid ning selle tulemusena kuuleme südalinnas mitut liiki lindude, isegi ööbiku laulu ning võime oma jalutuskäikudel siile kohata.»

Liigirikkuse eest hoolitsevaid alasid on kesklinnas olnud ka varasematel aastatel ning elanike tagasiside muutub iga aastaga järjest positiivsemaks. Mitmekesine taimestik, puud ja põõsad aitavad kuumalaine ajal niiskust ja jahedust hoida ning temperatuuri alandada, samuti aitab kõrgem taimestik sademeveel paremini pinnasesse imenduda ning varju pakkuvad puud aitavad asfaldi temperatuuri alandada.

«Loomulikult on linnahaljastuses liigirikkuse kõrval oluline ka esteetilisus ja turvalisus. Elurikkust tagav mitmekesine taimestik kasvab kõrvalisematel aladel – suure kasutustihedusega haljasaladel ja teeservades on muru tavapäraselt madalaks pügatud. Küll aga tasub meeles pidada, et puugid võivad pesitseda ka madalas rohus,» lisas Groznov.