Keskmaa õhutõrje hanke saaks välja kuulutada kasvõi homme

Eelmine valitsus otsustas märtsis eraldada 600 miljonit eurot riigikaitse- ja sisejulgeolekule ning sealhulgas leppis ka kokku, et Eesti saab keskmaa õhutõrje võimekuse hiljemalt 2025. aastaks; selle hinnanguline maksumus on 350 miljonit eurot. Ministeeriumile jäi neli kuud, et plaaniga välja tulla ja võimalikud ostuvariandid valitsusele esitada.