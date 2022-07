Aivar Mäest sai Põhja-Pärnumaa vallavanem

Mäe esitles end volinikele Põhja-Pärnumaa Kõnnu küla elanikuna, kelle vaba aega sisustab kontserttegevus. Muu hulgas nentis ta, et võimalused hajaasustusega valla rahvaarvu säilitamiseks on olemas, küsimus on selles, kuidas neid kasutada. Veel leidis Mäe, et riigile tuleb olla hea, kuid mitte koogutav partner.