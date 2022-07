Postimees võtab esmaspäevase lehemüügi kaotamise teadet rahulikult

Postimehe käibest moodustab jaemüük siiski nii väikese protsendi, et midagi otseselt katki ka ei ole, lisas Lilium, kelle sõnul on kõige paremad lehemüügi kohad bussi-, rongi- ja lennujaamad – just seal peavad esmaspäevased reisijad edaspidi selle otsusega arvestama.

Lilium lisas, et Postimees on pakkunud välja, et edaspidi võiks ka veel esmaspäeval müügis olla laupäevane sisutihe Postimees, kuid praegu seda veel kinnitada ei saa. Samas soovitab ta aga esmaspäevastele reisijatele Postimehe veebiversiooni – see on alati ja igal ajal olemas.

Ekspress Grupp: see oli ootamatu käik

«Ajakirjandus on olnud surve all juba aastaid ning see oli nüüd koht, mida ei osanud oodata,» tunnistab Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu.

Tema sõnul muudab see otsus ajaleheäri marginaalsemaks, kuid Ekspress Grupile üldiselt suurt rahalist mõju ei avalda, sest nende tuludest tuleb juba 78 protsenti digitaalsest meediast. «Mõju on konkreetsele väljaandele, meie puhul Õhtulehele, millest 50 protsenti kuulub Ekspress Grupile. Päevaleht on rohkem tellijasuunaline projekt,» selgitas ta.

«Kehv on see, et otsus marginaliseerib inimeste lugemisharjumusi – niigi segasel ajal peame leidma eelarvest kohti, mille arvelt see tasa teha. Kõik sisendkulud ju tõusevad, ja seda eriti Õhtulehe paberlehe jaoks,» jätkas Rüütsalu.

Rüütsalu lisab, et õnneks on eesti rahvas maailmas erakordsena väga tellija poole kaldu, nii et üksikmüük on väiksema osatähtsusega kui muudes Euroopa riikides. «Mujal näiteks tabloidid ongi vaid peamiselt üksikmüügis, meil on aga tellja osakaal kõigis toodetes dominantne.»