Stroomi rannapargist kaevati välja ligi viis tonni bituumeni jääke

Reostusest, mis asub merest mõne saja meetri kaugusel andis märku maa seest välja pressiv vedel õline mass. Reostus avastati tänu tähelepanelikule kodanikule, kes andis teada, et maa pinnal muru peal on vedel õline laik. Keskkonnaameti, Põhja-Tallinna valitsuse ning Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti töötajad kontrollisid võimaliku reostuse lekke asukohta.

«Haljasalal imbus maa seest välja naftaproduktile iseloomulike omadustega ainet. Keskkonnareostuse vältimiseks oli vajalik reostuse asukoht lahti kaevata, et leida reostuse allikas ja see likvideerida,» selgitas Põhja-Tallinna vanem Manuela Pihlap.

Kaevetööde käigus leiti suur kogus bituumenilaadset ainet. Praegu on kaevetööd lõppenud, linnaosavalitsus korraldab väljakaevatud reostuse utiliseerimise. Ala on piiratud lintidega, kuni bituumeni jäägid on ära viidud ja pinnas uuesti täidetud ning silutud.