Kalamaja liiklusuuendused jätkuvad: Põhja puiestee muutus kahesuunaliseks

Kuna kõnealune teelõik on aastaid olnud ühesuunaline, sattusid alguses nii mõnedki autojuhid seal vastamisi, kuid plekimõlkimisi polnud eile õhtupoolikuks veel ette tulnud. Paljudele Kalamaja elanikele aga jääb selle muudatuse vajalikkus arusaamatuks. Heameelt teeb see vaid nendele, kellel on vaja Soo tänava alguse majadeni jõuda ja kes pääsevad nüüd ka sealtpoolt oma sihtkohta.

«Meil oli enne jaanipäeva Põhja-Tallinna inimestega kohtumine, kus sai kõik muudatuste põhimõtted läbi räägitud ja inimestele selgitatud, mida me nende muudatustega saavutada tahame. Igal muudatusel on ju oma eesmärk. Kas me selle saavutame, on omaette küsimus. Ma saan aru, et inimene on harjumuste ori ja midagi uut omaks võtta on väga raske,» ütles Tallinna transpordiameti juhataja Andres Harjo Postimehele.