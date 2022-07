Kuhu kadus suvesoojus: 30-kraadist rannailma lähiajal oodata ei tasu

Keskkonnaagentuuri ilmaprognooside osakonna peaspetsialist-sünoptik Kairo Kiitsak ütles, et vaheldusrikas suveilm jätkub ka augusti esimeses pooles. «Niisugune heitlik rütm on tingitud kõrg- ja madalrõhkkondade pidevast vaheldumisest, just selle tõttu on ilm kord soojem ja kuivem, siis jälle märksa jahedam ning sagedaste sajuhoogudega,» selgitas ta.