Saudide vaatenurgast on asi loogiline. Palaval suvel on neil vaja elektrit, et konditsioneere töös hoida, ja odav Vene masuut on hea võimalus elektrijaamade jaoks. Omaenda kallist naftat hoiavad saudid ekspordiks. Vene masuuti ja kütteõli on nad ka varem ostnud, aga nüüd tänu sanktsioonidele kauplevad venelased allahindlusega ning seda kasulikum on osta. Paljudel suurtarbijatel, näiteks Hiina või India, antud juhul Saudi Araabia, ei ole ka mingeid poliitilisi või moraalseid tõrkeid Vene naftasaadusi tarbida.