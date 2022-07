Zelenskõi: Venemaast rohkem ei panusta terrorismi keegi maailmas

«Venemaa tuleks tunnistada terrorismi riiklikuks sponsoriks. See riik investeerib terrorismi palju rohkem kui keegi teine,» tõdes president.

«Ukrainas võib võtta suvalise päeva – tänase või mis tahes muu päeva pärast 24. veebruari –, et sellele kinnitust leida. Keegi maailmas ei tegele terrorismiga rohkem kui Venemaa. See nõuab tõesti õiguslikku vastust globaalsel tasandil. Ja selleks pole ühtegi ratsionaalset põhjust, et sellist reaktsiooni juba pole olnud,» rääkis Zelenskõi.